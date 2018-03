Le prochain album d'Eminem sort le 15 décembre

Un extrait de ce neuvième album intitulé Revival avait été dévoilé en novembre: dans Walk on Water, il rappe avec la superstar de la pop Beyoncé. Mais il n'avait pas révélé la date de publication de cet opus.

Le rappeur de 45 ans a donné mardi quelques détails, outre la date de sortie, sur les réseaux sociaux en particulier le nom des stars de la pop et du rock ayant participé à ce projet: Skylar Grey, Kehlani, Alicia Keys, Pink, Ed Sheeran ainsi que les rockeurs de X Ambassadors.

Skylar Grey, qui figure sur le titre Tragic Endings, a déjà travaillé avec Eminem. Elle a écrit l'un de ses tubes, Love the Way You Lie (2010) où il était en duo avec Rihanna, et a fait une apparition avec lui sur I Need a Doctor de Dr. Dre.

Il semble à ce stade qu'il n'a fait appel qu'à un seul rappeur, assez méconnu en dehors de la scène new-yorkaise. Phresher s'est réjoui de bénéficier d'une telle mise en lumière grâce à cette collaboration.

«Dieu est épatant!!!! Merci Eminem alias DA GOAT de croire en Moi!, a écrit sur son compte Instagram le rappeur de 28 ans, utilisant l'acronyme favori de Eminem, «Greatest of All Time».

S'il s'est fait discret ces dernières années, le rappeur quadragénaire s'est néanmoins manifesté à deux reprises: pour critiquer le président républicain Donald Trump et, plus récemment, dans un rap improvisé lors de la cérémonie de remise des Hip-Hop Awards de la chaîne Black Entertainment Television.