 U2 revient au rock engagé et engageant avec Songs of Experience 

Trois ans séparent Songs of Experience de son prédécesseur Songs of Innocence. Ils forment un diptyque dont le titre est emprunté au recueil Songs of Innocence and Experience, du poète et peintre britannique William Blake.

Dans le premier volume, Bono abordait avec nostalgie, mais sans grande inspiration, la genèse de son groupe, ses rêves de jeunesse. Dans le second, composé de 13 chansons, il évoque avec la même approche confessionnelle ses préoccupations actuelles, s'adressant à ses proches, ses admirateurs et encore une fois l'Amérique.

Cette Amérique qui l'a tant fait rêver, qu'il a pourtant égratignée, mais conquise en 1987, en pleine période Ronald Reagan, avec The Joshua Tree, plus gros succès commercial de U2 (30 millions d'albums vendus). Cette Amérique, désormais sous l'ère Donald Trump, qu'il juge souffrante et divisée.

L'ombre du président américain plane sur cet album qui sort avec un an de retard sur la planification prévue. L'arrivée à la Maison-Blanche de Trump a obligé Bono à revoir sa copie et densifier ses messages. «Il y a un tyran sur la chaire. Le silence n'est pas une option», justifiait-il en septembre au magazine américain Rolling Stones.

Il enjoint ainsi les Américains de «ne pas subir ça en se couchant, mais de mordre en retour, car le visage de la Liberté commence à se fissurer» («Don't take it lying down / You got to bite back / The face of Liberty's starting to crack») dans Get Out of Your Own Way.

Sur le percutant American Soul, l'Irlandais de 57 ans voit encore en l'Amérique un idéal. «Ce pays n'est pas un endroit, mais une pensée qui offre la grâce» («It's not a place / This country to me is a thought that offers grace»).