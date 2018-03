 La musique de Taylor Swift maintenant sur les sites d'écoute en continu 

La chanteuse lancé son sixième album il y a trois semaines déjà, mais n'a pas immédiatement permis l'écoute en continu. Reputation a été vendu en plus d'un million d'exemplaires dans la semaine ayant suivi sa sortie.

L'album est maintenant aussi disponible sur Google Play, Tidal, Pandora et Amazon Music. Il inclut les succès Ready for It? et Look What You Made Me Do.

Taylor Swift a reçu cette semaine deux nominations pour le prochain gala des Grammy. Elle est en lice dans la catégorie de la meilleure chanson country pour l'écriture de Better Man de Little Big Town, ainsi que dans celle de la meilleure chanson composée pour un média visuel pour I Don't Wanna Live Forever, tirée de la trame sonore de Fifty Shades Darker.

Reputation sera admissible pour les nominations du gala des Grammy 2019.