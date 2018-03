Enquête sur le passé violent de Cantat

Dans son plus récent numéro, le magazine Le Point apporte de nouveaux éléments sur la violence de Bertrand Cantat, ex-leader du groupe Noir Désir, qui a purgé une peine de prison pour avoir frappé à mort l'actrice Marie Trintignant.

Dans l'article «Bertrand Cantat, enquête sur une omerta», un ex-membre du groupe qui souhaite garder l'anonymat affirme que le chanteur aurait tenté d'étrangler une compagne en 1989, et qu'il aurait été violent avec sa femme Kristina Rady, qui s'est suicidée en 2010.

Il raconte ce qui s'est passé à Vilnius en 2003 après le drame.

«Kristina m'a vu et elle m'a demandé, à moi et à tous les autres membres du groupe, de cacher ce que l'on savait. Elle ne voulait pas que ses enfants sachent que leur père était un homme violent. Je savais qu'il avait frappé la femme avec qui il était avant Kristina. Je savais qu'il avait tenté d'étrangler sa petite amie, en 1989. Je savais qu'il avait frappé Kristina. Mais, ce jour-là, nous avons tous décidé de mentir. Nous étions tous sous son emprise. Et nous pensions qu'il se soignerait.»

> Lisez l'article du magazine Le Point: http://www.lepoint.fr/societe/bertrand-cantat-enquete-sur-une-omerta-29-11-2017-2176157_23.php