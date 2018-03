My Heart Will Go On: le triomphe d'une chanson mal-aimée 

Le film Titanic et la chanson My Heart Will Go On sont indissociables l'un de l'autre depuis 20 ans. Voici, racontée par Céline Dion et deux des architectes du triomphe de My Heart Will Go On, la petite histoire de son plus grand succès en carrière... qu'elle ne voulait même pas enregistrer au départ.

La proposition

En 1997, le téléphone sonne au bureau de Paul Farberman, vice-président Affaires de la 20th Century Fox, à Los Angeles. Celui-ci vient alors de remettre sa démission à ses patrons pour aller travailler avec Céline Dion et René Angélil, qu'il avait rencontrés 10 ans plus tôt lorsqu'il travaillait chez CBS Canada, la compagnie de disques avec laquelle la chanteuse avait enregistré l'album Incognito.

Paul Farberman: «James [Horner] a fini de composer la musique pour le film Titanic et il trouve que le thème qui traverse le film fait une bonne chanson qu'il a écrite avec le parolier Will Jennings. Il veut la faire entendre à Céline. Ni James Cameron, le réalisateur du film, ni son producteur Jon Landau ne connaissent l'existence de cette chanson parce que Cameron a été très clair: il ne veut dans son film que la musique instrumentale de Horner et des airs qu'on aurait joués à l'époque sur le Titanic, mais pas de grande chanson interprétée par Céline Dion, Whitney Houston ou Mariah Carey. Céline et René passaient justement par Las Vegas et nous sommes allés les retrouver dans une suite du Caesars Palace. James Horner s'est assis au piano et a essayé de chanter sa chanson, mais il ne savait pas vraiment chanter. René a dit: "Céline devrait faire une maquette de la chanson". Or, Gorfaine et Horner n'étaient pas venus demander à Céline d'enregistrer une maquette, ils voulaient qu'elle interprète leur chanson. "Si James Cameron doit écouter cette chanson, vaut mieux qu'il l'entende chantée par Céline pour qu'il apprécie pleinement ce que ça peut donner", leur a répondu René.»

Céline Dion: «Moi, j'étais sur le divan derrière le piano et je faisais un signe de couteau sous la gorge à René en voulant dire "pas question, on a fait Because You Loved Me, ça monte, on ne va pas se planter avec une toune, et en plus le gars chante mal". René a dit à James Horner: "Je ne veux pas t'insulter, mais t'es pas le meilleur chanteur au monde, tu ne rends pas justice à ta chanson." Tout le monde riait, mais moi, je ne riais pas. Quand René a proposé qu'on aille faire une maquette à New York, je voulais le tuer. Je savais que si je faisais une maquette, fallait que c'en soit toute une parce qu'ils allaient mettre le paquet, eux autres.»

La maquette

John Doelp, producteur exécutif des albums en anglais de Céline Dion et vice-président sénior Artistes et répertoires du label Columbia, était au studio new-yorkais The Hit Factory le 22 mai 1997 quand Céline Dion a posé sa voix sur la piste musicale sommaire de James Horner, jouée aux claviers.

John Doelp: «Céline n'avait jamais fait de maquette auparavant. Elle l'a fait par respect pour James Horner. Elle est arrivée en studio, elle l'a faite en une prise et elle nous a tous soufflés.»

Céline Dion: «J'arrive en studio, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, je prends un café noir avec deux sucres et ma voix n'est pas prête. Pas grave, c'est une maquette. On m'a raconté le film et je suis émue, je trouve l'histoire belle. Mais James Cameron ne veut pas de chanson dans son film, donc ça part mal. Je chante la chanson une fois et ils disent qu'ils vont bâtir une orchestration autour de ça. Le monde braille en studio: "Ça va être beau!" J'ai fait de mon mieux, je ne voulais pas détruire la chanson, j'ai quand même un peu de fierté... James Horner a dit qu'il la ferait entendre à James Cameron sans lui dire qui chantait. Good luck! Je n'ai jamais fait d'autre enregistrement professionnel de cette chanson même si je l'ai chantée 3 464 000 fois depuis.»

John Doelp: «On voulait pour l'album Let's Talk About Love une chanson pop qui marche à la radio. Nous avons fourni au réalisateur Walter Afanasieff la bande avec la voix de Céline et il a construit à partir de ça. C'est une version très distincte qu'on entend sur l'album de la bande originale du film Titanic, mais c'est la même piste vocale. On n'a pas entendu ce qu'ils faisaient pour la bande originale et ils n'ont pas entendu notre version pour l'album.»