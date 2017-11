La scène hip-hop de Québec en deuil

«Selon le peu d'informations qu'on a reçues, le MC originaire de Québec aurait été retrouvé mort dans son lit.»

Philippe Giroux, alias Infrak, était membre de Northsiderz et FaceKché, groupe qu'il a cofondé au tournant des années 2000. Le chanteur était très apprécié de la scène hip-hop locale.

Les réactions à sa mort n'ont pas tardé, hier après-midi, sur les réseaux sociaux: «Nos plus sincères condoléances et sympathies à toute la famille et aux amis de Novan Infrak Giroux RIP», a publié sur Facebook le collectif Alaclair Ensemble. «Peace Infrak; Repose en paix frère», a publié Webster, également originaire de Québec.

Au moment d'écrire ces lignes, les causes de la mort du chanteur et père de deux jeunes filles n'étaient pas connues.

Source: HHQc.com