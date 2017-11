Le rap est-il encore misogyne?

L'historien, conférencier et rappeur Webster rappelle que «le mot "bitch", comme le terme "nigger", est parfois utilisé de manière positive à l'intérieur d'une communauté particulière».

«Limiter le rap et la culture hip-hop à "bitch" et à son côté commercialisé, misogyne, c'est très réducteur pour les filles qui font du rap, qui ont à se démener dans un milieu d'hommes et parfois machiste. On réduit l'apport que ces femmes ont à la culture hip-hop.»

Selon la militante féministe et professeure de littérature Martine Delvaux, le racisme et la misogynie dans le hip-hop s'inscrivent dans un contexte plus large, qui intervient autant dans la musique «coast to coast» que dans le cinéma, la littérature ou le théâtre.

«C'est trop facile de casser du sucre sur le rap, associé à la communauté noire. Dans notre lecture du hip-hop, il y a beaucoup de stéréotypes. C'est d'emblée perçu comme toxique, comme dangereux. On sort souvent des mots du lot sans regarder ce qu'ils veulent dire.»

Les intervenants sont unanimes: les énergies doivent cibler avant tout ceux qui relaient et reçoivent le message, et non le message lui-même, impossible à contrôler.

«On a un devoir d'éducation en tant que société, parent, diffuseur ou auditeur, dit Webster. L'aspect négatif du hip-hop a une influence sur les femmes, sur leur sexualité, mais la chaîne ne se limite pas à l'artiste.»

Place aux femmes

Samuel Daigle-Garneau, chroniqueur principal pour le site spécialisé en rap HHQc.com, avoue qu'il doit lui-même casser certains réflexes. «Je suis sensible à la cause, mais je fais aussi partie du problème. Dans un article récent, j'ai proposé un jury pour l'ADISQ, et il était composé uniquement d'hommes. Ça reste un milieu très masculin.»

Sarahmée, qui assure avoir toujours été respectée par ses collègues, en appelle à la détermination des rappeuses, et à l'ouverture de leurs pairs.

«Quand on parle de féminisme, l'intervenant est souvent un mâle blanc hétérosexuel. Au lieu de chialer, il faut prendre notre place, faire un move. Les femmes de l'industrie se tiennent de plus en plus.»

Dans ses ateliers d'écriture, Webster tente justement d'armer une nouvelle génération de rappeuses. «Je parle beaucoup de l'exemple du Brésil, où j'étais il y a quelques mois: j'ai été impressionné par la scène hip-hop, par la place des femmes. Je nous ai trouvés très en retard.»