Roch Voisine: remixer ma vie

Après avoir présenté le spectacle à grand déploiement Forever Gentlemen avec Garou et Corneille, Roch Voisine revient avec un spectacle solo et intimiste. « J'essaie de ne pas me répéter en spectacle. Comme Francis Cabrel me disait : "Chaque tournée, nous devons dire la même chose, mais de manière différente." Et je pense que c'est bien vrai. » Sa première « montréalaise » aura lieu à la salle André-Mathieu... à Laval, mercredi.

QUELLE EST LA CHANSON QUI VOUS RAPPELLE VOTRE ENFANCE ?

Only You de The Platters

« Les crooners, c'était la musique de mes grands-parents. Plus précisément, Only You me rappelle lorsque j'étais tout petit et que j'allais patiner à l'aréna à Saint-Basile, au Nouveau-Brunswick. Il y avait toujours la même cassette qui jouait, dont cette chanson. »

QUELLE EST LA CHANSON QUE VOUS NE VOUS LASSEZ PAS D'ENTENDRE ?

Sweet Baby James de James Taylor

« James Taylor, c'est un classique. J'aime habituellement les choses qui ne sont pas trop marquées par le temps et qui vieillissent bien, parce qu'elles ont été enregistrées avec simplicité. Sweet Baby James, lorsque ça part, je l'écoute avec plaisir. »

QUELLE CHANSON DE VOTRE RÉPERTOIRE CONSIDÉREZ-VOUS COMME LA PLUS RÉUSSIE ?

Until Death Do Us Part

« Je suis assez fier de la version en anglais du texte Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Ce n'est pas évident d'utiliser la métaphore en anglais comme il l'utilise constamment en français. C'est la force de Cabrel de peindre des images et il fallait bien le rendre en anglais. »

QUELLE CHANSON AURIEZ-VOUS PRÉFÉRÉ NE JAMAIS ENREGISTRER ?

Par coeur

« Il ne faut jamais regretter d'avoir enregistré une chanson, mais on peut se dire que ce n'est pas nous qui aurions dû l'enregistrer. Et ça, j'en ai une. Avec Roger Tabra et Éric Lapointe, j'ai écrit Par coeur. Je l'ai enregistrée et je l'ai ratée. Cette chanson est faite pour Éric. C'est lui qui devrait la faire. Je l'achale souvent là-dessus en plus, il en ferait un gros hit. »

QUELLE EST LA CHANSON QUE VOUS AURIEZ AIMÉ AVOIR ÉCRITE ?

White Christmas d'Irving Berlin

« Ben là, je vais vous faire sourire ! White Christmas, Hey Jude ou Yesterday... pour la raison que vous imaginez ! On aurait tellement aimé ça, écrire ça ! On serait déjà à la retraite ! »

QUELLE CHANSON CHANTEZ-VOUS À VOTRE AMOUREUSE ?

Montréal-Québec

« Ah, c'est facile ! Mais je sais que lorsqu'elle va lire ça, elle va se plaindre et dire que ce n'est pas vrai, que je ne la lui chante pas assez souvent... C'est la chanson Montréal-Québec, que j'ai écrite pour elle. C'est la chanson de notre rencontre. »