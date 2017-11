Les BB en quelques dates marquantes

1989

Le trio Beaux Blonds, formé de Patrick Bourgeois, François Jean et Alain Lapointe, devient Les BB. Le premier album du groupe, Les BB, sort la même année et est un vrai succès: 200 000 exemplaires de cet album seront vendus. Les chansons Loulou, Fais attention et T'es dans la lune se taillent une place dans les palmarès.

1990

Le groupe obtient la reconnaissance de l'industrie et remporte trois Félix: groupe de l'année, album rock de l'année et spectacle rock de l'année.

1991

Le deuxième album du groupe sort. Intitulé Snob, il est également un franc succès, avec 300 000 exemplaires vendus. Le groupe obtient cinq sélections au gala de l'ADISQ de 1992 et remporte le Félix du groupe de l'année.

1994

Le groupe sort l'album 3 avant de se séparer. Les trois chanteurs mèneront chacun une carrière solo, sans connaître le même succès.

2004

Le groupe fait un retour sur scène après huit ans d'absence. Il lance la même année l'album Bonheur facile.

2011

Le groupe sort son dernier album, Univers.

2015

Le groupe tente un ultime retour sur scène.

