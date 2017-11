Le nouveau clip de Patrick Watson

Patrick Watson a lancé hier une toute nouvelle chanson et un vidéoclip, réalisé par Pedro Pires, sur le site NPR Music. Intitulée Broken, la pièce a été enregistrée au studio PM à Montréal le mois dernier.

«Il s'agit d'une chanson que j'avais juste envie de partager avant mon prochain disque. Elle est dédiée aux tempêtes que nous avons traversées», affirme Patrick Watson.

Ce dernier est en train de finaliser son album qui doit être lancé au cours de 2018. Le précédent opus du chanteur à la voix douce et envoûtante, Love Songs for the Robots, est sorti en 2015.

Source: NPR Music