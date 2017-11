 Shakira, souffrante des cordes vocales, reporte à 2018 sa tournée européenne 

«Sur ordre du médecin, les dates de la tournée de Shakira El Dorado World Tour en Europe sont reportées à 2018. Suite à une hémorragie des cordes vocales, Shakira est dans l'obligation de reporter toute prestation pour lui permettre de se soigner correctement avant de reprendre sa tournée mondiale et pour éviter toute blessure supplémentaire», indique le communiqué.

Live Nation donne rendez-vous à vendredi aux possesseurs de billets. «Nous serons en mesure de vous donner plus d'informations sur les dates de report et les différentes options qui seront proposées aux fans», est-il précisé.

La tournée devait débuter le 8 novembre à Cologne, et passer par Paris les 10 et 11, avant de se poursuivre notamment à Montpellier jeudi, à Lyon le 28 ou encore à Zurich le 1er décembre.

La partie nord-américaine de sa tournée, prévue entre le 9 janvier et le 10 février, n'est pour l'heure pas reportée.

La chanteuse de Whenever, Wherever et Waka Waka fait partie des célébrités épinglées par l'enquête des «Paradise papers» sur les pratiques d'optimisation fiscale à l'échelle mondiale.

Shakira, qui vit à Barcelone, serait domiciliée aux Bahamas pour des raisons fiscales et aurait transféré à Malte et au Luxembourg ses droits d'auteur, environ 31,6 millions d'euros, d'après le journal français Le Monde, membre du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), qui publie depuis dimanche des révélations issues de l'enquête.