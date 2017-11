 MTV EMA: le chanteur canadien Shawn Mendes sacré meilleur artiste 

Devant un public relativement jeune, l'artiste de 19 ans a interprété le titre There's Nothing Holdin Me Back, sorti en 2017, qui a été primé meilleure chanson, une récompense remise par le footballeur français Paul Pogba. Il a également obtenu le prix du meilleur groupe de fans.

Dans une Wembley Arena comble, c'est l'Américain Eminem qui a ouvert la soirée, avec la première interprétation en public de son single Walk on water, sorti vendredi. Le rappeur a été distingué meilleur artiste hip-hop, une récompense qu'il avait déjà reçue huit fois depuis 1999.

Maîtresse de cérémonie, la Britannique Rita Ora a fait son apparition en peignoir sur la scène. Elle a plus tard interprété ses titres Your song et Anywhere, qui devraient figurer sur son prochain album.

Mais c'est la prestation du Britannique Stormzy qui a sans-doute été la plus remarquée. Apparu sur scène dans une voiture de police, le rappeur a chanté son titre Big For Your Boots sous un spectacle pyrotechnique.

Le groupe U2, emmené par le chanteur irlandais Bono, a été reconnu «Icône mondiale», succédant ainsi à Queen, Whitney Houston, ou Eminem, primés ces dernières années. Une vidéo de leur concert gratuit donné la veille à Trafalgar Square, en plein coeur de Londres, a été diffusée au cours de la soirée.

Nommé dans la catégorie meilleur artiste rock, U2 a été devancé par les Britanniques Coldplay, couronné pour la troisième année consécutive.

Le rappeur américain Kendrick Lamar s'est vu attribuer le prix du meilleur clip, pour la vidéo du titre Humble, dans laquelle il est notamment représenté en Pape ou à la place de Jésus dans une reconstitution du tableau La Cène de Léonard de Vinci. En août dernier, il avait déjà raflé six récompenses lors des MTV Video Music Awards, dont celle de meilleure vidéo de l'année.

La surprise est venue de l'Américaine Taylor Swift, qui faisait figure de favorite, avec six nominations: la chanteuse pop, qui a sorti vendredi un sixième album, Reputation, n'a finalement obtenu aucune récompense.

Dans les autres catégories, le guitariste britannique Ed Sheeran a remporté le prix du meilleur artiste live, Thirty Seconds To Mars celui de meilleur artiste alternatif, et Camila Cabello celui de meilleure artiste pop (toutes les catégories sont mixtes). Amir a lui été distingué meilleur artiste français.

Le DJ David Guetta, meilleur artiste électro, a conclu la soirée en interprétant son nouveau titre Dirty, Sexy, Money, accompagné sur scène par les artistes French Montana, Charli XCX et Afrojack.

Cette cérémonie constitue l'un des deux évènements majeurs organisés par la chaine câblée américaine MTV, avec les Video Music Awards (VMA), qui se tiennent chaque année aux États-Unis depuis 1984.

Visant un public plus large, avec notamment une trentaine de prix décernés selon des catégories définies par pays, les MTV Europe Music Awards restent néanmoins dominés par les stars nord-américaines.

L'ensemble des prix est attribué en fonction des votes du public recueillis en ligne, sauf pour le meilleur clip et le meilleur artiste mondial (catégorie différente du meilleur artiste), désignés par l'équipe éditoriale de MTV.

La liste des lauréats