 Mariah Carey finaliste au Panthéon des auteurs-compositeurs 

Mariah Carey, l'artiste ayant obtenu le plus grand nombre de chansons au sommet du palmarès Billboard Hot 100, fait partie des artistes qui pourraient être intronisés au Panthéon des auteurs-compositeurs, en 2018.

Associated Press New York

L'Associated Press a obtenu la liste des finalistes, lundi, une journée avant l'annonce officielle.

Tout comme Mariah Carey, le groupe de rap N.W.A. a aussi obtenu une première nomination au Panthéon, quelques mois après que Jay-Z fut devenu le premier rappeur intronisé par l'organisation.

Les autres artistes nommés pour l'année 2018 sont John Mellencamp, Tracy Chapman, Alice Cooper, Jimmy Cliff, The Isley Brothers, Chrissie Hynde, Alan Jackson, Kool & the Gang, Tom Waits et Tom T. Hall.

Cinq auteurs-compositeurs, ou groupes d'auteurs-compositeurs, seront officiellement intronisés l'an prochain.

Les finalistes incluent également des artistes travaillant dans l'ombre, notamment William «Mickey» Stevenson, Bill Anderson, Maurice Starr et Jermaine Dupri.