Marilyn Manson armé sur scène

Le controversé chanteur de 48 ans avait en effet attaché son micro au à sa fausse mitraillette pour interpréter We Know Where You Fuckers Live.

Dans une vidéo publiée par le site TMZ, on le voit ainsi crier à son public «Je sais où vous habitez» alors qu'il fait semblant de leur tirer dessus.

Blâmé en 1999 par les médias américains pour la tuerie de Columbine, Marilyn Manson ne semble pas avoir retenu la leçon.

Pour voir la vidéo: http://www.tmz.com/2017/11/06/marilyn-manson-points-gun-concert-san-bernardino-shooting/