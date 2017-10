 Justin Timberlake, tête d'affiche du spectacle du Super Bowl 

Associated Press

La NFL a annoncé dimanche soir que Timberlake sera la tête d'affiche du spectacle de la mi-temps le 4 février prochain, au Minnesota.

Ce sera la troisième fois que Timberlake aura la chance de performer devant des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs, soit plus de fois que n'importe quel artiste.

Le chanteur avait été invité en 2001 alors qu'il était membre du groupe N'Sync, et il a accompagné Janet Jackson en 2004 à Houston pour chanter Rock Your Body. La performance s'était conclue lorsque Timberlake mit au jour le sein droit de Janet Jackson, orné d'un piercing et d'un bijou en forme d'étoile, comme prévu. La scène avait créé tout un émoi.

Ce geste avait valu une amende de 550 000 US$ à CBS de la part de la Commission fédérale des communications, décision qui a été renversée par la suite.

Au cours de sa carrière, le chanteur originaire du Tennessee a remporté 10 Grammys et quatre Emmys.