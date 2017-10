Vives émotions après la mort de Gord Downie

Bien qu'on le savait condamné par un cancer du cerveau, l'annonce du décès de Gord Downie, chanteur du groupe ontarien The Tragically Hip, a suscité de vives émotions partout au pays, tandis que de nombreux admirateurs ont rendu hommage à l'artiste.

Dans une déclaration officielle, le premier ministre a souligné l'apport irremplaçable de Gord Downie et son groupe à la culture canadienne. «Pendant presque cinq décennies, Gord Downie a révélé et raconté les histoires du Canada. Il était le leader de l'un des groupes les plus iconiques du Canada, une rock star, un artiste, un poète dont les paroles ont défini un pays».

La première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, a confié: «Je pense que je parle pour toutes les personnes en Ontario en disant que nous avons le coeur brisé. Avec la disparition de Gord Downie, une partie du Canada est morte.»