Leonard Cohen intime

Chaque soirée tournera autour d'un disque du poète montréalais et, si les musiciens seront les mêmes d'une fois à l'autre, les solistes changeront.

Par exemple, pour le premier spectacle qui sera présenté le 30 novembre au Gesù, Little Scream, Martha Wainwright et Thus Owls interpréteront les chansons de l'album I'm Your Man.

Il y aura ainsi un spectacle par mois pendant les cinq mois que dure l'expo. Ariane Moffatt et Coeur de pirate s'empareront du disque Songs of Leonard Cohen lors de la dernière soirée, le 28 mars.

> Consultez la page des cinq concerts