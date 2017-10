Un feu d'artifice nommé Katy Perry à Québec

Quand on s'amuse à faire le compte des innombrables artifices que Katy Perry a déployés, on peut comprendre pourquoi des délais de production ont forcé le déplacement de la date du spectacle du 10 septembre, initialement prévu, au 9 octobre. Scindé en cinq portions, le show de l'Américaine a pris l'allure d'une succession de tableaux, où chaque chanson avait droit à son propre univers visuel. On a eu des personnages géants avec des têtes de téléviseurs durant Chained To The Rythm, des lèvres gigantesques derrière lesquelles la chanteuse a disparu pendant I Kissed A Girl ou encore à une apparition de Left Shark, le fameux requin désynchronisé de son spectacle au Super Bowl, durant California Gurls.

