 Céline Dion vient en aide aux victimes de Las Vegas 

En ouverture, tout de noir vêtue, la chanteuse s'est adressée directement au public. «Plusieurs d'entre vous se sont demandés s'ils devaient aller voir Céline ce soir, seulement deux jours après la tragédie. De mon côté, je me suis posée la question: Est-ce que je peux - est-ce que je devrais - faire mon spectacle, après un tel cauchemar? Or, si je suis ici, c'est pour donner du soutien et de l'amour aux victimes et aux familles touchées par cette tragédie.»

Puis, la Diva a annoncé que les recettes du spectacle de mardi soir iront à un fonds d'aide aux victimes de la tragédie. Elle a aussi modifié son spectacle en résidence, afin de lui donner un caractère plus sobre.