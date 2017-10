 La tuerie de Vegas touche un symbole traditionaliste américain 

La fusillade de dimanche, la plus meurtrière de l'histoire américaine moderne, s'est déroulée pendant la prestation de la star du country Jason Aldean, qui se fait dans ses chansons le messager des heurts et malheurs de la classe ouvrière.

Un temps cantonné aux anciens États confédérés, le country a connu un essor rapide à travers les États-Unis au cours de la dernière décennie. Jason Aldean était la tête d'affiche de la quatrième édition du festival Route 91 Harvest sur le célèbre «Strip» de Las Vegas.

L'auteur-compositeur, qui injecte des accents R&B et hip-hop dans sa musique, a su toucher le coeur de l'Amérique avec des chansons comme Fly Over States, un récit sur des hommes prenant l'avion en première classe de New York à Los Angeles mais ne connaissant rien de l'intérieur du pays.

Dans They Don't Know, titre-phare de son dernier album, il parle de ceux qui viennent d'ailleurs et conduisent le long des fermes sans voir «le sang, la sueur et les larmes qu'il a fallu verser pour vivre ces rêves».

Le natif de Géorgie âgé de 40 ans a confié l'an dernier au magazine Rolling Stone Country que Donald Trump s'était hissé à la Maison-Blanche en parlant aux «hommes ordinaires qui vont travailler et veulent une vie normale pour leur famille», mais qui se sentent oubliés.

Les autorités n'avaient pas encore déterminé lundi après-midi les motivations de Stephen Paddock, le tireur de 64 ans qui s'est suicidé dès dimanche soir, mais les concerts sont de plus en plus fréquemment la cible d'attaques.

En mai, une bombe a explosé lors d'une performance à Manchester de la star de la pop Ariana Grande, dont le public est composé principalement de fillettes et d'adolescentes. En novembre 2015, le Bataclan à Paris a été le théâtre d'une fusillade sanglante pendant un concert du groupe de rock Eagles of Death Metal.