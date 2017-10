Blessé, Marilyn Manson reporte des concerts

La Presse

Le concert que donnait Marilyn Manson à New York, samedi soir, a pris fin de manière abrupte. Environ 45 minutes après le début du spectacle, au moment où il interprétait sa reprise de Sweet Dreams (Are Made of This) d'Eurythmics sur la scène du Hammerstein Ballroom, le chanteur de 48 ans a grimpé sur un élément de décor représentant deux revolvers géants.