 SADAF au Temple damné... de la Red Bull Music Academy 

À voir les autres jours

Demain, Sagacité au Cirque Éloize

Depuis près de trois ans, le collectif Moonshine propose des événements lunaires mensuels dans différents lieux montréalais. On y favorise un mélange de musiques électroniques fleurissant au champ gauche ainsi que des sonorités africaines. Ainsi, se produiront vendredi au Cirque Éloize M. Bootyspoon (Montréal), Bambii (Canada), Tygapaw (Brooklyn), Total Freedom (États-Unis), DJ Marfox (Portugal), Odile Myrtil (Amsterdam), le très connu Pierre Kwenders (Congo RDC-Montréal) et son pote Bonbon Kojak, aussi d'origine congolaise et installé à Montréal après avoir vécu à Johannesburg, Kiev puis Montréal, où il est devenu DJ et producteur.

Samedi, Equinox à l'Usine C

La RBMA avait obtenu un franc succès avec l'événement Equinox tenu l'an dernier, c'est pourquoi elle s'associe avec l'équipe Never Apart pour y tenir une autre soirée/nuit Equinox de 13 heures, rien de moins. Deux scènes différentes seront ainsi aménagées à l'Usine C pour mener les nuitards à l'extase. S'y produiront Jayda G (Vancouver), pointure du disco actuel, la Danoise Courtersy, ex-étudiante de l'Academy et fondatrice du label Ectotherm, la performeuse australienne Carla dal Forno, Derek Plaslaiko (Detroit), Carlos Souffront (San Francisco), sans compter le tandem féminin Umfang & Volvox (Brooklyn).

Dimanche, Rhye au National

La RBMA Weekender Montréal 2017 bouclera la boucle avec le retour du tandem Rhye, formé du contre-ténor torontois Mike Milosh et de l'auteur-compositeur et réalisateur danois Robin Hanniba, peu avant la sortie d'un nouvel album. On se souvient de l'album Woman paru au printemps 2013 et d'un concert donné durant cette même période, traversé par la soul et la pop. On imaginait alors la suite de Sade Adu et Everything But the Girl... Depuis? Pas grand-chose jusqu'à ce dimanche sauf les singles Please et Summer Days, annonciateurs d'un nouveau cycle de création. La chanteuse torontoise Charlotte Day Wilson, ancienne participante de la RBMA Bass Camp, assurera la première partie.