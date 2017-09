 Les finalistes du Gala de l'ADISQ en un coup d'oeil 

Le meneurPaloma de Daniel Bélanger a été fort apprécié par l'industrie, et l'auteur-compositeur-interprète part en tête avec 11 citations, dont celles de l'album de l'année - pop, de l'auteur ou compositeur de l'année et de l'interprète masculin de l'année. Une rafle en vue?

La surpriseQui aurait cru, il y a quelques années, qu'un collectif hip-hop récolterait un nombre important de sélections à l'ADISQ? C'est pourtant ce qu'Alaclair Ensemble vient de réussir, avec huit sélections, notamment dans la catégorie auteur ou compositeur de l'année. Un des membres du collectif, KNLO, a obtenu deux citations pour son projet solo. «On a une pensée pour les pionniers comme Sans pression et 83 qui ont poussé pour que le hip-hop ait sa place dans l'industrie. Mais sincèrement, ces nominations nous surprennent, parce qu'on ne pensait plus que ça finirait par arriver», a-t-il indiqué.

Leurs réactions

Klô Pelgag: 11 sélections

«Je capote! Entre autres, pour les gens dans l'ombre qui travaillent avec moi et qui sont nommés. Je trouve ça drôle aussi d'être nommée comme interprète féminine, alors que normalement, ce sont des artistes pop qui le sont. C'est très cool!»

Vincent Vallières: 2 sélections

«Ça fait cinq ou six fois que je suis nommé interprète masculin de l'année et, une fois, j'ai eu la chance de le gagner. C'est cliché à dire, mais je trouve ça encore plus émouvant et significatif quand c'est le public qui te choisit.»

2Frères: 3 sélections

«Parmi nos nominations, nous sommes particulièrement heureux de nous retrouver pour la deuxième année consécutive nommés meilleur vendeur, et ce, pour le même album. Ça veut dire qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui nous découvrent et apprécient notre musique.»

Patrice Michaud: 5 sélections

«C'est la première fois que je suis nommé comme interprète masculin de l'année. J'avoue que cette nouveauté me fait bien plaisir. C'est flatteur. C'est le meilleur des mondes, en fait: je reçois des nominations dans des catégories où l'industrie choisit et dans d'autres où ce sont des choix du public.»

Antoine Corriveau: 4 sélections

«Ça fait un an que mon album est sorti et je suis encore bien fier de ce que nous avons fait. Pour les nominations, je suis surtout heureux pour mon équipe, qui a fait un super travail, et je suis content qu'il soit reconnu.»