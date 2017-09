Sinéad O'Connor se confie à Dr. Phil

C'est l'interprète de Nothing Compares to You qui a contacté Phil McGraw pour s'inviter, car elle voulait aborder le sujet de la maladie mentale avec l'animateur.

Il y a un mois, en crise, O'Connor a lancé un appel à l'aide sur Facebook. Dans l'entrevue qui s'annonce bouleversante, la chanteuse dit avoir tenté de se suicider huit fois en une année...

O'Connor affirme aussi que sa mère - morte dans un accident lorsqu'elle avait 19 ans - prenait plaisir à la faire souffrir physiquement, ayant même installé une chambre de torture à la maison!

L'émission sera diffusée le mardi 12 septembre à CTV.

(Source: AOL)