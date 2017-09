 Lady Gaga à Montréal: concert reporté, fans comblés 

«J'ai tenté toute la journée de soigner la voix et mon corps pour me rendre jusqu'au spectacle, mais mes docteurs et mon coach vocal me l'ont défendu, je suis désolée», a-t-elle également répondu à un autre fan montréalais déçu.

Surprise par le nombre de fans attroupés au pied de son hôtel en train de chanter ses chansons, Lady Gaga a fait une apparition sur le toit du William Gray pour les saluer. Vers 18 h, la chanteuse a même décidé de faire livrer de la pizza à ses «monsters», qui étaient alors si nombreux que la police a dû fermer la rue.

«Je ne peux pas croire que vous êtes en train de chanter Grigio Girls. Je vous le rendrai bien, Montréal, je le promets. J'espère que vous aimez la pizza et les autographes», a-t-elle publié sur Snapchat. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Lady Gaga sait se faire pardonner!

On ignorait encore hier soir la nouvelle date pour le spectacle reporté. Les détenteurs de billets étaient invités par Live Nation et evenko à conserver leurs billets existants en attendant des informations additionnelles.

Aucune annulation des concerts de Lady Gaga demain et jeudi au Centre Air Canada, à Toronto, n'a encore été annoncée.

Faire la file pendant des jours... et avoir hâte de recommencer!

Joey Crête, jeune montréalais de 22 ans, était au Centre Bell depuis vendredi à 14 h pour s'assurer d'être dans la première rangée du parterre pour voir son idole. Déçu du report du spectacle, il se dit déjà prêt à camper à nouveau devant l'aréna pour le prochain concert de Lady Gaga. «Gaga est humaine et il y a des choses pires qui arrivent dans la vie», a confié à La Presse le fidèle «Little Monster» de la chanteuse qu'il suit depuis qu'il a 15 ans. «Juste la partie d'attente avant le show, ça a valu la peine. On rencontre des gens extraordinaires, on chante, on danse, on parle et on trippe sur Gaga! C'est un party, carrément dans le line-up pendant plusieurs jours. Ça "build the hype" et c'est incroyable. Je le ferais à nouveau n'importe quand!», a ajouté Joey Crête.