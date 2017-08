Quand The Killers tourne à Saint-Placide

C'est dans une demeure de Saint-Placide, dans les Basses-Laurentides, au coeur d'une érablière de la municipalité et avec une équipe entièrement québécoise que le groupe américain The Killers a tourné Run For Cover, son plus récent vidéoclip sorti en début de semaine.

Le groupe emblématique de Las Vegas, à qui l'on doit des succès tels que Read My Mind, Shot At Night, Runaway ou Mr. Brightside, s'était plutôt fait discret depuis la sortie en 2012 de l'album Battle Born. Du moins jusqu'à l'annonce en juin dernier d'un nouvel opus, Wonderful Wonderful, à paraître le 22 septembre et dont le nouvel extrait Run For Cover a été dévoilé lundi. Et le vidéoclip de ce titre a été presque entièrement tourné à Saint-Placide par l'équipe des productions Parce Que Films pour le compte de Moment Factory. The Killers a recouru à leurs services après avoir vu le travail commun des deux entreprises montréalaises pour le vidéoclip Creature Comfort d'Arcade Fire.

«On est l'un des principaux fournisseurs de Moment Factory pour les tournages en action réelle», a expliqué à La Presse David Pierrat, producteur et réalisateur chez Parce Que Films.

«On avait un concept de vidéoclip dans lequel le groupe n'apparaissait pas à la base. Mais il a finalement été intégré. Nous sommes donc allés filmer The Killers à Vegas. En tant que producteur québécois, on essaie le plus souvent possible de réaliser nos projets chez nous. C'est une histoire simple, visuellement forte, mais dont la trame narrative reste simple: on a une femme qui découvre les manigances de son mari, avec une poursuite dans les bois et un accident de voiture», précise le producteur délégué.