 Vent de politique à la grand-messe des prix vidéo de MTV 

«Nous devons montrer à ces nazis et suprématistes blancs pourris que nous n'avons aucune tolérance pour leur haine et leur discrimination, nous devons résister», a-t-elle enjoint le public.

Le couac Despacito

Reflétant l'évolution des normes culturelles, les VMAs cette année ont fusionné les genres sexuels, abolissant les séparations entre catégories pour hommes ou femmes et rebaptisant «L'homme de la lune», la statuette remise aux lauréats, en «Personne de la lune».

Malgré leurs revendications sociétales, les VMA n'ont eux-mêmes pas échappé aux controverses et critiques : Despacito, le tube de reggaeton qui a fait danser le monde entier tout l'été, chanté par Luis Fonsi, n'avait ainsi reçu aucune nomination initialement, alors qu'il est devenu le clip le plus vu de l'histoire de YouTube.

Un couac dans le processus d'attribution des nominations a alors été blâmé. MTV a ensuite inclus le titre - dans sa version remixée avec Justin Bieber - dans la catégorie «Song of the Summer», mais il n'a pas remporté la statuette.

Taylor Swift, autre grande prêtresse de la pop, a dévoilé en début de soirée la vidéo de son titre sorti vendredi, Look What You Made Me Do, premier single aux paroles vengeresses de son nouvel album. Elle semble imiter dans certaines séquences des clips d'autres superstars comme Formation de Beyoncé.

Parmi les séquences les plus attendues, le rocker anglais Rod Stewart devrait interpréter une version modernisée de son tube de 1978 Da Ya Think I'm Sexy? avec le jeune groupe DNCE.