Charles Aznavour dévoile son étoile à Hollywood

Au cours d'une cérémonie, la Chambre de commerce de Hollywood a dévoilé jeudi, en présence de l'auteur-compositeur-interprète et acteur âgé de 93 ans, l'étoile honorant sa longue et prolifique carrière.

Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce, Leron Gubler, a rappelé les grands faits d'armes de l'artiste: ses 180 millions albums vendus, ses 1400 chansons, ses nombreux rôles au cinéma, citant Tirez sur le pianiste de François Truffaut, Candy de Christian Marquand et Le Tambour de Volker Schlöndorff, et son élection à titre «d'artiste du XXe siècle», selon un sondage en ligne de CNN et Time Magazine.

Il a brièvement évoqué le duo Charles Aznavour-Pierre Roche et «leur tournée au Canada».

Dans une brève allocution, Charles Aznavour, vêtu d'un veston bleu pervenche, a tenu à souligner ses origines arméniennes dont il est fier.

«Je suis et Français et Arménien. Séparer toutes les deux est impossible, a-t-il dit. C'est comme lorsqu'on ajoute du lait dans un café, on ne peut pas séparer les deux.»

M. Aznavour a ajouté qu'il était «fantastique» de pouvoir se fonder sur plusieurs cultures pour créer quelque chose. «C'est ce que j'ai fait», a-t-il souligné.

Le président du Sénat de la Californie, Kevin de Leon, a félicité le chanteur pour avoir défendu ses origines. «Il n'a jamais oublié ses racines d'immigrant. Il est demeuré fidèle à ses convictions pour l'inclusion et pour les contributions que peut apporter l'immigration (à la société)», a-t-il déclaré.

Le réalisateur Peter Bogdanovich lui a rendu hommage. «Regarder Charles chanter échappe à toute description. C'est un brillant acteur de chanson.»