Tony Bennett célébré à Washington

Il recevra le prix Gershwin de la chanson populaire, du nom des frères George et Ira Gershwin qui ont écrit l'une des premières chansons que Tony Bennett a enregistré.

«Recevoir une récompense qui a été nommée en leur honneur est l'un des plus grands frissons de ma carrière et je suis profondément reconnaissant d'avoir été nommé lauréat de l'année par la Bibliothèque du Congrès», la plus grande des États-Unis, a affirmé le chanteur dans un communiqué.

Le succès de l'interprète de I Left My Heart in San Francisco, souvent comparé à son ami Frank Sinatra, a commencé dans les années 1950. En 2014, à 88 ans, il s'est encore illustré dans un album de duos avec Lady Gaga.

Pour son 90e anniversaire, il s'est également produit lors d'un concert à New York, retransmis à la télévision.

Carla Hayden, de la Bibliothèque du Congrès, a salué la «longévité» artistique de Tony Bennett, en dévoilant son nom pour la récompense qui compte parmi ses lauréats Paul Simon ou Paul McCartney.