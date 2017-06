 Des spectacles gratuits offerts par les grands festivals 

Le Festival international de jazz de Montréal, Osheaga, îleSoniq et POP Montréal célébreront chacun à leur manière le 375 e anniversaire de Montréal à travers Sessions 375, quatre journées gratuites d'activités artistiques et participatives qui leur permettront également de faire découvrir leurs couleurs à un plus large public.

Le Festival international de jazz lancera le bal le 28 juin sur la place des Festivals en proposant des prestations d'artistes québécois qui rayonnent à l'extérieur du pays.

The Franklin Electric et Plants and Animals seront ainsi en spectacle extérieur, alors que Kannibalen Records s'illustrera gratuitement au Métropolis avec Black Tiger Sex Machine, Apashe et Karluv Klub. D'autres spectacles viendront compléter cette journée mais seront seulement annoncés le 22 juin.

«On a rassemblé le plus gros line-up possible d'artistes montréalais qui shinent à l'échelle internationale», explique Laurent Saulnier, vice-président Programmation du Festival international de jazz de Montréal.

D'un viaduc au bassin Peel

Le festival Osheaga quittera le 22 juillet son île Notre-Dame pour faire la fête sous le viaduc Van Horne le temps du Block Party Osheaga, un événement multidisciplinaire axé sur la tradition des «block parties» hip-hop inspirés des quartiers de New York des années 70 et 80.

C'est au bassin Peel que les amateurs d'îleSoniq célébreront le 375e anniversaire de la ville, le 10 août, sur les deux pistes de danse géantes aménagées tout spécialement aux abords du canal de Lachine.

«ÎleSoniq a rapidement gagné le coeur des fans de musique électronique de partout au Québec; c'est une fierté pour nous de recréer l'univers coloré et enlevant d'îleSoniq lors d'un événement accessible à tous, le jeudi précédant la quatrième édition du festival», précise Evelyne Côté, promoteur senior chez evenko.

Enfin, POP Montréal clôturera les Sessions 375 le 16 septembre à travers une foire du disque en plein air, un BBQ et l'événement familial La Grande Tournée Kids POP.

«Notre programmation sera aussi intéressante, variée et excitante que le sont les Montréalais, et nous espérons que vous viendrez en grand nombre au Théâtre Rialto - et sur son toit! - et dans le coin de l'ancienne École des beaux-arts pour découvrir notre superbe programmation musicale et artistique, complètement gratuite», conclut Dan Seligman, directeur créatif et cofondateur de POP Montréal.