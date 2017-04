 Drake et The Chainsmokers en tête des prix Billboard 

Le Canadien Drake et le duo américain The Chainsmokers dominent les sélections des prix Billboard, dévoilées hier.

Cités 22 fois chacun, ils devancent entre autres Twenty One Pilots (17), Rihanna (14), The Weeknd (13) et Beyoncé (8).

Tous ces artistes se retrouvent bien sûr dans la catégorie Artiste de l'année, qui est complétée par Adele, Justin Bieber, Ariana Grande et Shawn Mendes.

Le gala récompensant les musiciens les plus populaires selon le prestigieux palmarès américain aura lieu le 21 mai et sera diffusé sur les ondes d'ABC.