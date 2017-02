 Chasse au trésor, coup marketing et nouvelle chanson pour Katy Perry 

Agence France-Presse New York

Personnalité la plus suivie sur Twitter avec 95,7 millions d'abonnés, la Californienne a posté plusieurs messages en forme d'indices sur le réseau social, avant de publier une carte de 26 villes du monde, principalement en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest.

Dans chacune de ces villes, Katy Perry invitait ses fans à mettre la main sur une boule à facettes, utilisée dans les boîtes de nuit et censée faire le lien avec le titre de sa nouvelle chanson, Chained to the Rhythm.