Juno Awards: plusieurs Québécois en lice

Céline Dion est en lice pour l'album de l'année (Encore un soir) aux côtés de Drake, Leonard Cohen, Shawn Mendes et The Weeknd.

Lisa Leblanc est également nommée dans la catégorie Contemporary Roots Album of the Year pour son album Why You Wanna Leave Runaway Queen?

Du côté de l'album francophone de l'année, on retrouve Fred Fortin (Ultramarr), Karim Ouellet (Trente), Koriass (Love Suprême), Laurence Nerbonne (XO) et Yann Perreau (Le fantastique des astres).

