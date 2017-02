Spectacle de la mi-temps : Lady Gaga l'emporte!

Véronique Lauzon

Lady Gaga a pris bien au sérieux l'invitation au spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Pendant plus d'un mois, elle s'est entraînée physiquement et vocalement pour ce moment unique où elle a partagé ses grands succès avec plus de 100 millions de téléspectateurs. Une solide performance livrée avec assurance, émotion et talent.

L'ouverture du spectacle était grandiose. Lady Gaga avait des airs de superhéroïne sur le toit du NRG Stadium de Houston. Elle a entamé le chant de révolte This Land is Your Land de Woodie Guthrie. Dans le ciel, des centaines de drones éclairés aux couleurs du drapeau des États-Unis ajoutaient à ce grand moment télévisuel. La chanteuse américaine d'origine italienne a également interprété la très patriotique God Bless America. Dans un déluge d'effets spéciaux, elle a ensuite chanté ses plus grands succès dont Poker Face, Born This Way ou encore Just Dance.