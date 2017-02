 Mi-temps du Super Bowl: une soirée «Gagantuesque» 

La mise en scène

«C'est une performance regardée mondialement et cela a été fait tant de fois. Je pense que le défi est de regarder tout ça et de dire: qu'est-ce que je peux faire différemment?»* - Lady Gaga

Soit, Lady Gaga n'est plus le personnage excentrique de ses débuts. Elle laissera probablement au vestiaire les costumes improbables qui ont fait sa renommée (trois mots: robe en viande). Mais la chanteuse promet d'en mettre plein la vue: «Ce sera spécial, car vous savez, je planifie ça depuis que j'ai 4 ans», a-t-elle déclaré.

Des médias rapportent que la diva chantera du toit du stade NRG; d'autres, qu'elle brisera la tradition en n'invitant aucun artiste à se joindre à elle. Le secret entoure la prestation qui devrait être scrutée par plus de 100 millions de personnes. Mais on peut quand même prédire quelques originalités du côté vestimentaire, et une entrée en scène spectaculaire. La Gaga de 2017 est peut-être plus sobre qu'avant. Mais banale, jamais.

Le répertoire

«Les fans peuvent s'attendre à une performance qui reviendra sur les moments forts de ma carrière.* - Lady Gaga

Rare indice sur le contenu du spectacle, un extrait des répétitions a été dévoilé montrant les danseurs de Lady Gaga travailler la chorégraphie de Bad Romance. En plus de ses classiques de la pop, comme Poker Face et Just Dance, la chanteuse voudra sûrement intégrer des chansons de son plus récent album. Joanne n'a pas connu le succès escompté, mais le moment est tout choisi pour en faire connaître les rythmes country - et peut-être conquérir de nouveaux publics - avec A-Yo, par exemple. Rappelons que la vedette de la mi-temps ne reçoit pas de cachet, compte tenu du rayonnement de l'événement et ses retombées commerciales potentielles.

Le message

«Pour moi, il s'agit de donner aux fans et de rassembler des gens qui ne se réuniraient pas normalement.»* - Lady Gaga

C'est le plus grand point d'interrogation concernant la performance de Lady Gaga. Cette partisane d'Hillary Clinton, qui avait manifesté devant la Trump Tower le soir de la victoire du candidat républicain, profitera-t-elle de sa tribune exceptionnelle pour lancer un message au nouveau président américain? La NFL a nié avoir interdit à la chanteuse de s'aventurer sur un terrain politique. Si l'artiste a officiellement les coudées franches, une charge en règle contre Donald Trump risquerait d'être mal reçue par une part importante de l'auditoire. Lady Gaga pourrait plutôt lancer un appel à l'unité, ou braquer les projecteurs sur des causes sociales qui lui sont chères, par exemple à travers sa chanson Angel Down, inspirée de la mort du jeune Noir Trayvon Martin.

* Les citations de Lady Gaga sont tirées d'une vidéo promotionnelle du spectacle de la mi-temps et d'une entrevue radiophonique de la chanteuse.