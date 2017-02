Gord Downie fait une apparition-surprise

Le chanteur de Tragically Hip, Gord Downie, a surpris la foule qui assistait au concert de Blue Rodeo et The Sadies, à Toronto, jeudi soir.

Dans une vidéo publiée sur les médias sociaux, on peut voir Gord Downie se joindre aux deux groupes sur scène pour interpréter la pièce de Blue Rodeo Lost Together.

Un Gord Downie souriant tient une feuille de papier alors qu'il chante des choeurs dans l'un des micros.

Le chanteur de Tragically Hip a souvent collaboré avec The Sadies et a enregistré l'album And the Conquering Sun avec le groupe, en 2014.

Gord Downie a révélé en mai dernier qu'il est atteint d'un glioblastome, une forme rare et incurable de cancer au cerveau.

Le père de quatre enfants, qui célébrera son 53e anniversaire lundi, a récemment fait la promotion de son projet multimédia solo Secret Path, qui raconte la vie de Chanie Wenjack, un garçon de 12 ans mort en 1966 après s'être enfui d'un pensionnat autochtone.