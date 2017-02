Décès du chanteur John Wetton

Le chanteur britannique du célèbre titre Heat of the Moment du groupe Asia, John Wetton, est décédé mardi à l'âge de 67 ans d'un cancer du colon.

John Wetton, qui n'avait pas replongé dans l'alcoolisme depuis dix ans, est mort dans le sud de l'Angleterre dans son sommeil de complications générées par un cancer du colon, ont précisé ses représentants dans un communiqué.

Le musicien s'était remarié il y a deux mois et devait revenir sur scène en mars avec le groupe Asia pour une tournée en Amérique du nord en compagnie des rockeurs de Journey.

«John était une personne douce, qui avait créé quelques-unes des mélodies et des paroles qui ont le plus marqué la pop moderne», a estimé le percussionniste d'Asia, Carl Palmer, dans un communiqué.

Après avoir grandi dans la ville de Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre, John Wetton est devenu bassiste pour des petits groupes de rock avant de rejoindre King Crimson, qui s'était fait un nom dans le rock progressif (le «prog»), un genre musical plus complexe et psychédélique né à la fin des années 60 au Royaume-Uni.

Il a aussi joué pour d'autres grands groupes comme Roxy Music et Uriah Heep.

Mais il est devenu célèbre surtout avec Asia, formé par d'anciens membres de groupes de rock progressif. Heat of the Moment, qu'il a écrit et interprété, était le dernier titre du premier album du groupe sorti en 1982 et sa maison de disques pensait qu'il allait faire long feu.

Mais propulsé par la nouvelle chaîne de télévision musicale MTV, le titre a bondi dans les palmarès et est resté un succès pendant longtemps.

«Tout le monde a été surpris, personne n'était prêt à un tel succès, y compris la maison de disques», avait alors confié le chanteur sur le site Classic Rock Revisited.

Le dernier album d'Asia, Gravitas, est sorti en 2014.