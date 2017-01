 Sarah McLachlan sera intronisée au Panthéon de la musique 

La chanteuse Sarah McLachlan fera son entrée au Panthéon de la musique canadienne. L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement a annoncé que l'auteure-compositrice-interprète de Building a Mystery serait l'artiste intronisée cette année dans l'espace célébrant certains des musiciens les plus renommés du pays.

Elle aura également droit à un hommage lors de la cérémonie des prix Juno, le 2 avril, au Centre Canadian Tire d'Ottawa.

En entrevue téléphonique, la chanteuse a décrit l'honneur comme étant une «merveilleuse validation», ajoutant qu'elle a apprécié chaque minute des 30 années de sa carrière.

Sarah McLachlan a cumulé les honneurs depuis le début de sa carrière, remportant notamment 10 prix Juno et trois Grammy. Elle a aussi fondé Lilith Fair, considéré comme l'un des festivals musicaux ayant eu le plus d'influence dans les années 1990, en réunissant les artistes féminines ayant une voix unique.

Le Panthéon de la musique canadienne a inauguré son nouveau domicile au Centre national de musique, à Calgary, l'an dernier.

Parmi les artistes intronisés dans le passé, on note Burton Cummings, Joni Mitchell et Leonard Cohen, de même que d'autres voix féminines de la scène pop des années 1990, comme Alanis Morissette et Shania Twain.