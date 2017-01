 Décès du claviériste du groupe britannique Black Sabbath 

«Tellement triste d'apprendre la disparition de l'un de mes amis les plus chers et les plus proches Geoff Nicholls», a écrit Tony Iommi. «Cela faisait un moment qu'il souffrait d'un cancer du poumon et il a perdu le combat ce matin».

Ozzy Osbourne, le chanteur de Black Sabbath, a fait part sur Twitter de son chagrin à l'annonce de la mort de son «grand ami» Geoff Nicholls.