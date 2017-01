L'osstidtour: les poètes d'aujourd'hui

Réunion de fans de rap

Grâce à cette tournée, les rappeurs peuvent conquérir de nouveaux publics. «C'est génial de réunir les fans de rap, dit Greg Beaudin. Par exemple, il y a des gens qui ne viendraient pas voir les shows de Brown et qui assistent au show de la tournée pour voir Koriass et Alaclair. Ça nous permet de gagner du public.»

Le plaisir de la scène

Faire de la scène est ce que Maybe Watson préfère de son métier. «C'est un peu le summum. C'est là que tu présentes ce que tu fais et il n'y a pas de feeling qui se compare à ça. Écrire, c'est l'fun, parce que c'est un moment où tu es avec toi-même. Mais je préfère encore plus être sur scène.»

C'est avec humilité que Koriass parle de la référence au spectacle de Charlebois, Mouffe, Forestier et Deschamps. «Nous ne disons pas que nous sommes aussi bons qu'eux. Mais il y a un parallèle à faire entre eux et nous, je crois. C'étaient eux qui représentaient le mieux leur époque. Et nous, nous avons un phrasé qui est sûrement le plus proche de celui de notre époque.»

Poésie moderne

Considères-tu que tu fais de la poésie? La question fait rigoler Koriass. «Oui, si on prend la poésie au sens large. Le rap fait partie d'un style littéraire. C'est d'ailleurs par la poésie que mon intérêt pour l'écriture a commencé à l'adolescence. Surtout de la poésie classique, à cette époque. Et je me souviens d'avoir décortiqué l'album Quatre saisons dans le désordre de Daniel Bélanger avec ma mère. Je découvrais entre autres les figures de style.»

Tous les rappeurs de cette tournée sont des amis. À propos de Brown, Koriass confie: «Ce sont des gars qui ont beaucoup de connaissances musicales et ça paraît sur leur album. Brown est en fait un projet familial: le père qui apporte une touche soul et les deux frères qui sont rappeurs depuis longtemps.»

L'osstidtour se poursuit jusqu'au 4 février.