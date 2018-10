Montréal aura son magazine Time Out

Time Out, un magazine hebdomadaire gratuit présent dans plus de 100 villes un peu partout dans le monde, s'apprête à lancer une édition montréalaise.

La publication - un guide consacré à la vie culturelle et aux restos dans les grands centres urbains - est actuellement à la recherche d'un(e) rédacteur(trice) en chef pour établir et diriger Time Out Montréal.

La petite annonce affichée depuis quelques jours sur LinkedIn précise que le candidat supervisera les versions papier et en ligne.

La personne choisie «relèvera du chef du contenu de Time Out Amérique du Nord».

Rappelons que Montréal n'a plus d'hebdomadaire gratuit depuis que le magazine Voir est devenu une publication mensuelle. - Nathalie Collard