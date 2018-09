 Ghomeshi fait référence à son procès dans le New York Review of Books 

La Presse Canadienne

Toronto

L'ancienne vedette de la radio de la CBC, Jian Ghomeshi, a rédigé un essai pour une prestigieuse publication littéraire américaine. Dans son article intitulé Reflections from a Hashtag et publié en ligne vendredi dans le New York Review of Books, M. Ghomeshi fait référence à son procès pour agressions sexuelles.