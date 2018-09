Le 98,5 FM domine l'été

Avec 16,4 % des parts de marché, la station parlée de Cogeco se place juste devant sa cousine musicale Rythme FM (14,3 %).

En troisième position, ICI Première atteint la plus importante part d'écoute estivale de son histoire avec 12,9 %.

Au coude à coude en quatrième et cinquième positions, CKOI (9,6 %) et Rouge FM (9,3 %) précèdent ainsi Énergie (6,9 %) et ICI Musique (2,1 %).