 Théodore Pellerin vedette d'une série avec Kirsten Dunst 

Intitulée On Becoming a God in Central Florida, la série, qui comportera 10 épisodes, met en vedette Kirsten Dunst et empruntera des accents de comédie noire.

Écrit par Robert Funke et Matt Lutsky, qui agissent aussi à titre de producteurs, le récit relate le parcours d'une femme en situation financière précaire qui, dans les années 90 à Orlando, se débrouille pour atteindre les plus hauts échelons d'une entreprise pyramidale et s'enrichir à même le système qui l'avait ruinée. Le tournage commencera à la Nouvelle-Orléans au mois d'octobre.

Lauréat du prix de la Révélation de l'année au Gala Québec Cinéma grâce à sa performance dans Chien de garde de Sophie Dupuis, Théodore Pellerin est de la distribution de Boy Erased, le film de Joel Edgerton dont les têtes d'affiche sont Lucas Hedges, Nicole Kidman et Russell Crowe.

On le verra aussi dans Genèse, le nouveau film de Philippe Lesage (Les démons), récemment lancé au festival de Locarno. L'acteur a aussi prêté sa voix à l'un des personnages du film d'animation Ville Neuve, de Félix Dufour-Laperrière.

Au cours des prochains jours, Théodore Pellerin tournera Weetzie Bat, une adaptation du roman de Francesca Lia Block, réalisée par Justin Kelly, dans laquelle il donne la réplique à Nick Robinson (Love, Simon).