Marie-France Bazzo de retour au 98,5 FM

Patrick Lagacé, qui collaborait avec Paul Houde dans cette portion d'émission, fait désormais partie de l'équipe de Paul Arcand.

Marie-France Bazzo avait quitté le 98,5 en 2013 pour aller animer l'émission matinale de la Première Chaîne de Radio-Canada. Elle intervenait tous les matins à «la Commission Bazzo-Dumont» de l'émission Puisqu'il faut se lever, animée par Paul Arcand.

«C'est le retour aux anciennes amours, on me fait une belle place, dans un beau créneau. J'ai envie de brasser des choses, et c'est la place idéale pour le faire au 98,5, alors je reviens!», indique Marie-France Bazzo, dans un entretien téléphonique avec La Presse.

Marie-France Bazzo a carte blanche. «Je vais parler de toutes sortes de sujets qui touchent le Québec, de politique, de société, de culture. L'angle sociologique que j'ai va toujours être là. On est en pleine campagne électorale alors, évidemment, il en sera beaucoup question. On va certainement parler d'appropriation culturelle, de déboulonnage de statues, de comment on vit avec les autres, d'immigration. La palette est vraiment large, et c'est un très beau carré de sable.»

Un saut chez la concurrence

Marie-France Bazzo était chroniqueuse depuis 2016 à l'émission Le 15-18, animée par Annie Desrochers, et animait encore hier matin Dessine-moi un été sur ICI Radio-Canada Première. Elle fait le saut dès aujourd'hui chez la concurrence.

«C'est un peu cowboy, c'est la vie des médias et de la radio. La radio privée, c'est plus rapide, et les décisions se prennent très vite aussi! C'est ce que j'aime aussi, le public est différent, il est très réactif, c'est un public plus direct et plus près des animateurs qu'à Radio-Canada. Il y a une proximité qui est très stimulante et que je suis contente de retrouver», dit-elle.

La productrice de télévision et animatrice se dit aussi ravie de retravailler avec une «belle gang» qu'elle a l'impression d'avoir quittée il y a deux mois. Marie-France Bazzo sera d'ailleurs beaucoup en studio, dit-elle, «malgré le chantier invraisemblable qu'il y a dans ce coin de Montréal», à la Place Bonaventure, où sont situés les studios de Cogeco Média. «C'est un bonheur d'être en studio, et je pense que c'est important d'être là physiquement pour établir des liens avec l'animateur et l'équipe dès le début.»