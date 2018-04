Dominos: une «mosaïque» du Sud-Ouest sur la Croisette 

«Je me fais un point d'honneur de faire rayonner ces artistes-là en leur donnant une autre forme de visibilité, à un autre public», indique la productrice Véronique Charbonneau.

La grosse prise musicale de Dominos est cependant La vi ti-nèg, le fameux hymne de Muzion sorti il y a deux décennies. «Ça a pris des mois et des mois pour qu'on réussisse à avoir les droits, rappelle Zoé Pelchat. Les gens voulaient abandonner, et moi je disais: "Non! Continuez à écrire à Sony." Finalement, on l'a eu à un prix assez modique.»

De Verdun à la Côte d'Azur

Pendant qu'elles étaient en repérage à Verdun ou Lachine durant la grisaille d'automne, les deux collaboratrices n'auraient jamais imaginé participer à un festival d'envergure internationale sous le soleil de la Croisette. Et pourtant... «Quand on a eu la réponse pour Cannes, Zoé n'y croyait pas, et m'a demandé de leur réécrire pour confirmer qu'on était bien en compétition», se remémore Véronique Charbonneau.

«Cannes, les entrevues dans le journal, c'est la cerise sur le sundae, mais moi, j'ai hâte de retourner au travail, de rebûcher, de réécrire, confie Zoé Pelchat.

«Avec Dominos, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel intérêt pour voir des trucs un peu plus champ gauche. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas deux filles qui partent en voyage dans le Sud et tombent amoureuses du même gars. Ça me donne donc envie de prendre encore plus de risques et d'aller plus loin dans cette direction flyée.»