 Fusillade à Parkland: une égérie conservatrice se repent 

Pick a number 1-12 contact the company next to that #



Top Laura Ingraham Advertisers

1. @sleepnumber

2. @ATT

3. Nutrish

4. @Allstate & @esurance

5. @Bayer

6. @RocketMortgage Mortgage

7. @LibertyMutual

8. @Arbys

9. @TripAdvisor

10. @Nestle

11. @hulu

12. @Wayfair