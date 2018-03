Les honneurs pour la websérie L'âge adulte

Une pluie de nominations tombe sur L'âge adulte, l'excellente websérie de Guillaume Lambert, dont la deuxième saison sera disponible gratuitement sur ICI Tou.tv demain. En sélection officielle au LA Web Fest de Los Angeles, le plus important festival de webséries en Amérique du Nord, qui aura lieu du 27 au 29 avril, l'oeuvre produite par Pixcom a été retenue dans huit catégories, dont celles de la meilleure comédie, du meilleur texte et de la meilleure réalisation.

Guillaume Lambert et Geneviève Boivin-Roussy sont aussi nommés à titre d'acteurs. L'âge adulte a déjà remporté l'Olivier de la série web humoristique, deux Gémeaux et le prix du jury du festival belge Are You Webfest. La deuxième saison, composée de huit épisodes de huit minutes, s'intitule L'âge adulte: L'asphyxie.