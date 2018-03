 Concours canadien de journalisme: huit sélections pour La Presse 

La Presse fait très bonne figure encore cette année au Concours canadien de journalisme (CCJ). Les artisans du quotidien montréalais sont nommés dans huit catégories de ce prestigieux concours, ce qui place La Presse au troisième rang derrière le Globe and Mail et le Toronto Star.

«Nous sommes vraiment très fiers de cette récolte au Concours canadien de journalisme, a déclaré Éric Trottier, éditeur adjoint et vice-président à l'information de La Presse. Nos huit nominations illustrent à merveille la diversité de ce que l'équipe de journalistes de La Presse réalise jour après jour, soit des reportages de grande haleine, des enquêtes, une couverture fantastique de la nouvelle, de même que la photo, les textes d'opinion et le travail exceptionnel de Chapleau à la caricature. Le Concours canadien souligne également le travail d'équipe dans plusieurs catégories: cela me réjouit particulièrement, car c'est un aspect important des valeurs mises de l'avant par notre salle de rédaction.»

Parmi les finalistes de La Presse, notons que la journaliste Isabelle Hachey est nommée deux fois, soit dans la catégorie Nouvelle internationale, ainsi que dans la catégorie Grande enquête, en équipe avec Yvon Laprade, Agnès Gruda et Gabrielle Duchaine. Isabelle Hachey a ainsi sept sélections en carrière. Le caricaturiste Serge Chapleau est finaliste pour la 14e fois dans la catégorie Caricature, lui qui a déjà remporté les honneurs à sept reprises au CCJ.

Par ailleurs, le Globe and Mail compte 18 finalistes et le Toronto Star, 12. Quinze autres médias (quotidiens, agences de presse, sites de nouvelles en ligne) figurent au tableau des nommés. Au total, 881 candidatures ont été soumises et 63 finalistes ont été retenus dans 21 catégories. Le concours, qui en est à sa 69e édition, se veut une façon de souligner la qualité du travail journalistique à travers le pays.