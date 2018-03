 National Pictures of the Year: deux photographes de La Presse se distinguent 

Fanny Lévesque

Les photographes Martin Tremblay et Bernard Brault de La Presse sont au nombre des finalistes du prestigieux concours National Pictures of the Year, prix de photojournalisme canadien. Leurs oeuvres se sont distinguées parmi les quelque 2000 photos soumises par 25 médias à travers le pays. Les gagnants seront dévoilés le 28 avril à Toronto.